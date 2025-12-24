Kod TabanıBölümler
Göstergeler

WPRfix - MetaTrader 5 için gösterge

Vladimir Kazakov
Gösterge, WPR(Williams'ın Yüzde Aralığı) ile aynı şekilde hesaplanır, ancak giriş parametresi dönem değil, fiyat değişikliği aralığıdır (pip cinsinden): her çubuk için gösterge dönemi, dönem için fiyat aralığı giriş parametresi Aralığını aşacak şekilde seçilir. Bu bağlamda, giriş parametresi kullanılan zaman dilimindeki ortalama çubuk yüksekliğinden daha yükseğe ayarlanmalıdır.

Gösterge değerleri aralığı -50 ... +50.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/978

FrenParb FrenParb

NRTR formunda yapılmış basit trend göstergesi

BrakeExp BrakeExp

NRTR formunda yapılmış basit trend göstergesi

wd.Range_BB wd.Range_BB

Üst ve alt Bantlar arasındaki pip farkı olarak aralık bant genişliğini hesaplayarak Bollinger Bantları sağlar. Bollinger Bantlarının görünümü ve davranışı, renk ve çizgi stilinin yanı sıra dönem, kaydırma, sapma ve uygulanan fiyat ayarlanarak uyarlanabilir. 'Aralık / bant genişliği bilgisi' etiketi, belirtilen Alt Pencereye yerleştirilebilir ve etiket konumlarının özelleştirilmesine izin verir. Genel olarak bu gösterge, yatırımcıların Bollinger Bantları genişliğine dayalı olarak piyasa esnekliğini ve oynaklığını görselleştirmelerine yardımcı olur.

Simple_Pending_Orders_Time Simple_Pending_Orders_Time

Uzman Danışman, giriş parametrelerinde belirtilen zamana göre bekleyen emirlerle Alış Durdurma ve Satış Durdurma ile çalışır.