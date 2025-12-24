Fan sayfamıza katılın
WPRfix - MetaTrader 5 için gösterge
Gösterge, WPR(Williams'ın Yüzde Aralığı) ile aynı şekilde hesaplanır, ancak giriş parametresi dönem değil, fiyat değişikliği aralığıdır (pip cinsinden): her çubuk için gösterge dönemi, dönem için fiyat aralığı giriş parametresi Aralığını aşacak şekilde seçilir. Bu bağlamda, giriş parametresi kullanılan zaman dilimindeki ortalama çubuk yüksekliğinden daha yükseğe ayarlanmalıdır.
Gösterge değerleri aralığı -50 ... +50.
