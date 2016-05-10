CodeBaseKategorien
WPRfix - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Kazakov
Der Indikator wird wie der WPR (Williams' Percent Range) berechnet. Der einzige Unterschied ist, dass für die Berechnung nicht eine Periodenlänge als Eingabeparameter anzugeben ist, sondern eine Preisspanne (in Points): des Indikators Periodenlänge reicht dann so weit, bis diese Vorgabe überschritten wird. Daher sollte der Wert des Eingabeparameter größer sein, als die durchschnittliche Höhe der Bars im aktuellen Zeitrahmen. 

Die Indikatorwerte bewegen sich zwischen -50 ... +50.

