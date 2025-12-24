Fornisce le Bande di Bollinger con il calcolo della larghezza di banda come differenza in pip tra le Bande superiori e inferiori. L'aspetto e il comportamento delle Bande di Bollinger possono essere personalizzati regolando il periodo, lo spostamento, la deviazione e il prezzo applicato, oltre al colore e allo stile della linea. L'etichetta 'range/bandwidth information' può essere collocata nella sottofinestra specificata, consentendo di personalizzare la posizione dell'etichetta. Nel complesso, questo indicatore aiuta i trader a visualizzare la flessibilità e la volatilità del mercato in base alla larghezza delle Bande di Bollinger.

L'Expert Advisor lavora con gli ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop in base all'orario specificato nei parametri di input.