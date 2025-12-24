Unisciti alla nostra fan page
L'indicatore viene calcolato allo stesso modo del WPR(Williams' Percent Range), con la differenza che il parametro di input non è il periodo, ma l'intervallo di variazione del prezzo (in pips): il periodo dell'indicatore per ogni barra viene selezionato in modo che l'intervallo di prezzi per il periodo superi il parametro di input Range. A questo proposito, il parametro di input deve essere impostato su un valore superiore all'altezza media della barra sul timeframe utilizzato.
L'intervallo dei valori dell'indicatore è -50 ... +50.
