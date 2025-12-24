



L'indicateur est calculé de la même manière que le WPR(Williams' Percent Range), sauf que le paramètre d'entrée n'est pas la période, mais la fourchette de changement de prix (en pips) : la période de l'indicateur pour chaque barre est sélectionnée de manière à ce que la fourchette de prix pour la période dépasse le paramètre d'entrée Fourchette. À cet égard, le paramètre d'entrée doit être plus élevé que la hauteur moyenne des barres sur le cadre temporel utilisé.

La fourchette des valeurs de l'indicateur est de -50 ... +50.