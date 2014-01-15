Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
WPRfix - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
Atualizado:
O indicador é calculado semelhante ao WPR (Williams’ Percent Range).
A única diferença é que o intervalo da variação de preços (em pontos) é definido como um parâmetro de entrada ao invés de um período: o período de indicador para cada barra é escolhido de modo que o intervalo de preço para o período exceda o parâmetro de entrada "Range". Portanto o valor do parâmetro de entrada deve exceder a altura média de barras no timeframe ativo.
Valores médios do indicador são -50 ... +50.
