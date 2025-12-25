CodeBaseSections
CCI T3 - indicateur pour MetaTrader 5

Alexey Topounov
Indicateur standard Commodity Channel Index lissé par l'algorithme de Tilson. L'indicateur utilise une méthode de calcul économique (calcul à la fermeture de la barre).


Conseils :

L'indicateur peut être utilisé comme composant du système de trading en tant que filtre de signaux.

  • Signal d'ACHAT - lorsque l'histogramme traverse la ligne zéro de bas en haut.
  • Signal de VENTE - lorsque l'histogramme traverse la ligne zéro de haut en bas.

    Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/ru/code/952

