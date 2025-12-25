Rejoignez notre page de fans
CCI T3 - indicateur pour MetaTrader 5
Indicateur standard Commodity Channel Index lissé par l'algorithme de Tilson. L'indicateur utilise une méthode de calcul économique (calcul à la fermeture de la barre).
Conseils :
L'indicateur peut être utilisé comme composant du système de trading en tant que filtre de signaux.
- Signal d'ACHAT - lorsque l'histogramme traverse la ligne zéro de bas en haut.
- Signal de VENTE - lorsque l'histogramme traverse la ligne zéro de haut en bas.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/952
