Индикаторы

CCI T3 - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Topounov
Просмотров:
4543
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Стандартный индикатор Commodity Channel Index, сглаженный алгоритмом Тильсона. В индикаторе используется экономичный способ расчета (расчет по  закрытию бара).


Советы:

Индикатор можно использовать как составной элемент торговой системы в качестве фильтра сигналов.

  • Сигнал BUY - при пересечении гистограммы нулевой линии снизу вверх.
  • Сигнал SELL - при пересечении гистограммы нулевой линии сверху вниз.
