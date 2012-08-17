Смотри, как бесплатно скачать роботов
CCI T3 - индикатор для MetaTrader 5
Обновлен:
Стандартный индикатор Commodity Channel Index, сглаженный алгоритмом Тильсона. В индикаторе используется экономичный способ расчета (расчет по закрытию бара).
Советы:
Индикатор можно использовать как составной элемент торговой системы в качестве фильтра сигналов.
- Сигнал BUY - при пересечении гистограммы нулевой линии снизу вверх.
- Сигнал SELL - при пересечении гистограммы нулевой линии сверху вниз.
