CCI T3 - Indikator für den MetaTrader 5
Der normale Commodity Channel Index Indikator geglättet mittels Tilsons Algorithmus. Der Indikator verwendet eine effiziente Berechnungsmethode (Kalkulation mit den Schlusskursen).
Tipps:
Der Indikator kann in einem Handelssystem als Signal-Filter verwendet werden.
- Kaufsignal - das Histogramm kreuzt die Nulllinie aufwärts.
- Verkaufssignal - das Histogramm kreuzt die Nulllinie abwärts.
