CCI T3 - Indikator für den MetaTrader 5

Alexey Topounov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
cci_t3.mq5 (6.33 KB) ansehen
Der normale Commodity Channel Index Indikator geglättet mittels Tilsons Algorithmus. Der Indikator verwendet eine effiziente Berechnungsmethode (Kalkulation mit den Schlusskursen).


Tipps:

Der Indikator kann in einem Handelssystem als Signal-Filter verwendet werden.

  • Kaufsignal - das Histogramm kreuzt die Nulllinie aufwärts.
  • Verkaufssignal - das Histogramm kreuzt die Nulllinie abwärts.

    Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/952

