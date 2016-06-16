無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CCI T3 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1630
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ヒント：
この指標は、取引システムの不可欠な部分であるシグナルフィルタとして使用することができます。
- BUYシグナル - ヒストグラムが上向きにゼロラインを越える。
- SELLシグナル - ヒストグラムが下向きにゼロラインを越える。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/952
期間の高さ
この指標は、期間の最大値と最小値との差分を算出します。期間は、指標のパラメータに指定されています。Point and Figure
バーに示され、別のウィンドウに表示されるPoint and Figure指標。