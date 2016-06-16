コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CCI T3 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Alexey Topounov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1630
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
cci_t3.mq5 (6.33 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


ヒント：

この指標は、取引システムの不可欠な部分であるシグナルフィルタとして使用することができます。

  • BUYシグナル - ヒストグラムが上向きにゼロラインを越える。
  • SELLシグナル - ヒストグラムが下向きにゼロラインを越える。

    MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/952

    IncMatrix IncMatrix

    行列を扱うためのクラス。

    PEMA PEMA

    PEMA - Pentuple Exponential Moving Average（5重指数移動平均）

    期間の高さ 期間の高さ

    この指標は、期間の最大値と最小値との差分を算出します。期間は、指標のパラメータに指定されています。

    Point and Figure Point and Figure

    バーに示され、別のウィンドウに表示されるPoint and Figure指標。