CCI T3 - indicatore per MetaTrader 5
Indicatore standard Commodity Channel Index attenuato dall'algoritmo di Tilson. L'indicatore utilizza un metodo di calcolo economico (calcolo della chiusura della barra).
Suggerimenti:
L'indicatore può essere utilizzato come componente del sistema di trading come filtro dei segnali.
- Segnale BUY - quando l'istogramma attraversa la linea dello zero dal basso verso l'alto.
- Segnale di VENDITA - quando l'istogramma attraversa la linea dello zero dall'alto verso il basso.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/952
L'Expert Advisor lavora con gli ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop in base all'orario specificato nei parametri di input.wd.Range_BB
Fornisce le Bande di Bollinger con il calcolo della larghezza di banda come differenza in pip tra le Bande superiori e inferiori. L'aspetto e il comportamento delle Bande di Bollinger possono essere personalizzati regolando il periodo, lo spostamento, la deviazione e il prezzo applicato, oltre al colore e allo stile della linea. L'etichetta 'range/bandwidth information' può essere collocata nella sottofinestra specificata, consentendo di personalizzare la posizione dell'etichetta. Nel complesso, questo indicatore aiuta i trader a visualizzare la flessibilità e la volatilità del mercato in base alla larghezza delle Bande di Bollinger.
Rilevatore di tendenze semplici lisciate. Rilevatore di tendenze semplici lisciate.RSI HTF
Una variante classica dell'indicatore tecnico RSI, che può essere individuata fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico.