Indicatori

CCI T3 - indicatore per MetaTrader 5

Indicatore standard Commodity Channel Index attenuato dall'algoritmo di Tilson. L'indicatore utilizza un metodo di calcolo economico (calcolo della chiusura della barra).


Suggerimenti:

L'indicatore può essere utilizzato come componente del sistema di trading come filtro dei segnali.

  • Segnale BUY - quando l'istogramma attraversa la linea dello zero dal basso verso l'alto.
  • Segnale di VENDITA - quando l'istogramma attraversa la linea dello zero dall'alto verso il basso.

    Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/952

