CCI T3 - MetaTrader 5 için gösterge
Tilson'un algoritması ile düzeltilmiş Standart Emtia Kanal Endeksi göstergesi. Gösterge ekonomik bir hesaplama yöntemi kullanır (çubuk kapanış hesaplaması).
İpuçları:
Gösterge, sinyal filtresi olarak ticaret sisteminin bir bileşeni olarak kullanılabilir.
- AL sinyali - histogram sıfır çizgisini aşağıdan yukarıya doğru geçtiğinde.
- SAT sinyali - histogram sıfır çizgisini yukarıdan aşağıya doğru geçtiğinde.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/952
