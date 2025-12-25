Kod TabanıBölümler
Göstergeler

CCI T3 - MetaTrader 5 için gösterge

Tilson'un algoritması ile düzeltilmiş Standart Emtia Kanal Endeksi göstergesi. Gösterge ekonomik bir hesaplama yöntemi kullanır (çubuk kapanış hesaplaması).


İpuçları:

Gösterge, sinyal filtresi olarak ticaret sisteminin bir bileşeni olarak kullanılabilir.

  • AL sinyali - histogram sıfır çizgisini aşağıdan yukarıya doğru geçtiğinde.
  • SAT sinyali - histogram sıfır çizgisini yukarıdan aşağıya doğru geçtiğinde.

    MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/952

