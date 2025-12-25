거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
틸슨의 알고리즘으로 평활화된 표준 원자재 채널 지수 지표입니다. 이 인디케이터는 경제적인 계산 방법(바 종가 계산)을 사용합니다.
팁:
이 인디케이터는 신호 필터로 트레이딩 시스템의 구성 요소로 사용할 수 있습니다.
- 매수 신호 - 히스토그램이 아래에서 위로 0선을 넘을 때.
- 매도 신호 - 히스토그램이 위에서 아래로 0선을 교차하는 경우.
단순 대기 주문 시간
전문가 어드바이저는 입력 매개변수에 지정된 시간에 따라 지정가 매수 및 지정가 매도 주문과 함께 작동합니다.wd.Range_BB
볼린저 밴드의 범위 대역폭을 상한 밴드와 하한 밴드 사이의 핍 차이로 계산하여 볼린저 밴드를 제공합니다. 볼린저 밴드의 모양과 동작은 색상과 선 스타일과 함께 기간, 이동, 편차, 적용 가격을 조정하여 맞춤 설정할 수 있습니다. '범위/밴드폭 정보' 레이블은 지정된 하위 창에 배치할 수 있으며, 레이블 위치를 사용자 지정할 수 있습니다. 전반적으로 이 지표는 볼린저 밴드 폭에 따라 시장의 유연성과 변동성을 시각화하는 데 도움이 됩니다.
평활화된 단순 추세 탐지기
평활화된 단순 추세 탐지기. 평활화된 단순 추세 탐지기.RSI HTF
RSI 기술 지표의 고전적인 변형으로, 지표 주기를 차트 주기와 다른 값으로 고정하여 찾을 수 있습니다.