전문가 어드바이저는 입력 매개변수에 지정된 시간에 따라 지정가 매수 및 지정가 매도 주문과 함께 작동합니다.

볼린저 밴드의 범위 대역폭을 상한 밴드와 하한 밴드 사이의 핍 차이로 계산하여 볼린저 밴드를 제공합니다. 볼린저 밴드의 모양과 동작은 색상과 선 스타일과 함께 기간, 이동, 편차, 적용 가격을 조정하여 맞춤 설정할 수 있습니다. '범위/밴드폭 정보' 레이블은 지정된 하위 창에 배치할 수 있으며, 레이블 위치를 사용자 지정할 수 있습니다. 전반적으로 이 지표는 볼린저 밴드 폭에 따라 시장의 유연성과 변동성을 시각화하는 데 도움이 됩니다.