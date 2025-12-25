코드베이스섹션
CCI T3 - MetaTrader 5용 지표

틸슨의 알고리즘으로 평활화된 표준 원자재 채널 지수 지표입니다. 이 인디케이터는 경제적인 계산 방법(바 종가 계산)을 사용합니다.


팁:

이 인디케이터는 신호 필터로 트레이딩 시스템의 구성 요소로 사용할 수 있습니다.

  • 매수 신호 - 히스토그램이 아래에서 위로 0선을 넘을 때.
  • 매도 신호 - 히스토그램이 위에서 아래로 0선을 교차하는 경우.

