O MetaTrader 5 Strategy Tester permite obter parâmetros estatísticos de um sistema de negociação depois de cada passagem de testes.

Os parâmetros estatísticos podem ser obtidos usando a função TesterStatistics(), a qual é chamada dentro das funções OnTester() e OnDeinit().

Com a introdução de funções para trabalhar com resultados de otimização (FrameFirst(), FrameFilter(), FrameNext(), FrameInputs() e FrameAdd()), os operadores são agora capazes de executar otimizações visuais. Os dados podem agora ser processados ​​e exibidos durante uma otimização de Expert Advisor ou na resolução de problemas matemáticos.

Nós vamos considerar aqui os detalhes de uma visualização dos resultados dos testes de um Expert Advisor durante a sua otimização, descrito no artigo "Visualize uma Estratégia no MetaTrader 5 Tester".





1. A visualização da dinâmica de equilíbrio durante uma otimização



1.1. Baixando Arquivos



O Expert Advisor Moving_Averages_With_Frames.mq5 deverá ser copiado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Experts.

FrameGenerator.mqh - classe CFrameGenerator para a exibição de resultados da otimização;

SpecialChart.mqh - classe CSpecialChart para desenhar vários gráficos de saldo;

SimpleTable.mqh - classe CSimpleTable é uma simples tabela com duas colunas;

ColorProgressBar.mqh - classe CСolorProgressBar é uma barra de progresso que usa duas cores.

Os seguintes arquivos são usados ​​na correta operação do Expert Advisor:

Eles devem ser copiados para terminal_data_folder\MQL5\Include.

Programas de código-base podem ser baixados automaticamente via terminais MetaTrader 5 (guia CodeBase da janela "Toolbox"). Para fazer isso, selecione "Download". Todos os códigos serão baixados e colocados em suas respectivas pastas.





Fig. 1. Baixando programas CodeBase via terminais MetaTrader 5







1.2. Testando o Expert Advisor



O Expert Advisor Moving_Averages_With_Frames.mq5 deve ser iniciado no Strategy Tester.

Configurações de teste:





Fig. 2. Configurações de teste de Moving_Averages_With_Frames.mq5

Opções de otimização:





Fig. 3. Configurações de teste de Moving_Averages_With_Frames.mq5





Durante a otimização, o Expert Advisor mostra a dinâmica do saldo e a passagem de otimização dos dados estatísticos:





Fig. 4. Otimização de Moving_Averages_With_Frames.mq5

Processo de otimização:













1.3. O Princípio de Otimização do Expert Advisor

O Expert Advisor Moving_Averages_With_Frames.mq5 é criado com base em Moving Averages.mq5, que está incluído no pacote padrão do terminal MetaTrader 5 (MQL5\Experts\Examples\Moving Average).

#include <FrameGenerator.mqh> CFrameGenerator fg; double OnTester() { double TesterCritetia= MathAbs ( TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO )* TesterStatistics ( STAT_PROFIT )); TesterCritetia= TesterStatistics ( STAT_PROFIT )> 0 ?TesterCritetia:(-TesterCritetia); fg.OnTester(TesterCritetia); return (TesterCritetia); } void OnTesterInit() { fg.OnTesterInit( 3 ); } void OnTesterPass() { fg.OnTesterPass(); } void OnTesterDeinit() { fg.OnTesterDeinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { fg. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam, 100 ); }

O código a seguir foi adicionado para a visualização resultados:

Este código pode ser usado da mesma forma em qualquer Expert Advisor.



A classe CFrameGenerator é usada para trabalhar com resultados de otimização. A classe contém métodos para se lidar com os eventos do Strategy Tester (OnTester(), OnTesterInit(), OnTesterPass(), OnTesterDeinit()) e para os eventos gráficos (OnChartEvent()). Os objetos gráficos utilizados ​​são preparados no método OnTesterInit() da classe CFrameGenerator.



O método OnTester() da classe CFrameGenerator é chamado em um agente de teste após cada passagem de teste. Este método fornece o cálculo da dinâmica da curva do saldo com base nos resultados de negociação. O gráfico da curva de saldo é uma matriz unidimensional, da qual o comprimento depende do número de operações realizadas.



Então, a função TesterStatistics() é utilizada para solicitar dados estatísticos (lucro líquido, fator de lucro, fator de recuperação, número de negociações, número de ofertas, máximo percentual de drawdown, valor de critérios de otimização personalizada) e um quadro (matriz de dados de teste, no nosso caso) é gerado, que é enviada para o terminal (a partir do agente de teste) utilizando a função FrameAdd().

Os quadros são recebidos e processados ​​no método OnTesterPass() da classe CFrameGenerator. A operação para ler os quadros é realizada pela função FrameNext(). Os pedidos de parâmetros de entrada do Expert Advisor, para o qual foi gerado o quadro, são realizados utilizando a função FrameInputs().

Depois de obter os dados, eles são exibidos e atualizados usando os métodos das classes CSimpleTable, CColorProgressBar e CSpecialChart.

Deve notar-se que a execução das funções OnTester() são realizadas no agente de teste após outro passo de otimização ser finalizado. Isso permite o uso da capacidades da rede distribuída MQL5 Cloud Network para se realizar cálculos matemáticos complexos. Para se fazer isso, coloque uma parte do cálculo no manipulador de eventos OnTester.

Um exemplo do uso da otimização para se acelerar cálculos matemáticos (transformação wavelet contínua da função Weierstrass) é mostrado no tópico "Gerenciando processos de otimização em tempo real e transferência de dados em massa de agentes para MetaTrader 5".



2. Exemplos de como usar as classes CSimpleTable, CColorProgressBar e CSpecialChart

Os scripts anexos Test_SimpleTable.mq5 e Test_CSpecialChart.mq5 contém exemplos de como usar as classes CSimpleTable, CColorProgressBar e CSpecialChart. Eles devem ser copiados para terminal_data_folder\MQL5\Scripts.





Fig. 5. Resultado da operação do script Test_SimpleTable.mq5





Fig. 6. Resultado da operação do script Test_CSpecialChart.mq5