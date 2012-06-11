Тестер торговых стратегий терминала MetaTrader 5 позволяет получить статистические характеристики торговой системы после окончания каждого прохода тестирования.

Статистические показатели можно получить при помощи функции TesterStatistics(), которая вызывается внутри функций OnTester() и OnDeinit().

С введением функций для работы с результатами оптимизации FrameFirst(), FrameFilter(), FrameNext(), FrameInputs() и FrameAdd(), трейдеры получили возможность проводить визуальную оптимизацию, обрабатывая и выводя на экран необходимую информацию прямо в процессе оптимизации эксперта или решения математической задачи.

1. Визуализация баланса в процессе оптимизации



1.1. Размещение файлов



Советник Moving Averages_With_Frames.mq5 нужно скопировать в папку: каталог_данных_терминала\MQL5\Experts.

Для работы советника используются файлы:



FrameGenerator.mqh - Класс CFrameGenerator для вывода результатов оптимизации;

SpecialChart.mqh - Класс CSpecialChart для отрисовки нескольких графиков баланса;

SimpleTable.mqh - Класс CSimpleTable - простая таблица из двух столбцов;

ColorProgressBar.mqh - Класс CСolorProgressBar - прогресс-бар, рисующий двумя цветами.



Их нужно скопировать в папку: каталог_данных_терминала\MQL5\Include.

В терминале MetaTrader 5 (вкладка CodeBase окна "Инструменты") есть возможность автоматической загрузки программ из CodeBase. Для этого в контекстном меню нужно выбрать "Загрузить" и все коды будут загружены и размещены по своим папкам.







Рис 1. Пример загрузки программ из CodeBase из терминала MetaTrader 5







1.2. Тестирование советника



Советник Moving Averages_With_Frames.mq5 необходимо запустить в тестере стратегий.



Настройки тестирования:

Рис. 2. Настройки тестирования советника Moving Averages_With_Frames.mq5



Параметры оптимизации:

Рис. 3. Настройки тестирования советника Moving Averages_With_Frames.mq5







В процессе оптимизации советник отображает динамику изменения баланса и выводит статистические характеристики прохода оптимизации:







Рис. 4. Оптимизация советника Moving Averages_With_Frames.mq5

Процесс оптимизации:













1.3. Принцип работы советника

Советник Moving Averages_With_Frames.mq5 создан на основе советника Moving Averages.mq5, входящего в стандартную поставку терминала MetaTrader 5 (MQL5\Experts\Examples\Moving Average).

Для визуализации результатов тестирования добавлен код:



#include <FrameGenerator.mqh> CFrameGenerator fg; double OnTester() { double TesterCritetia= MathAbs ( TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO )* TesterStatistics ( STAT_PROFIT )); TesterCritetia= TesterStatistics ( STAT_PROFIT )> 0 ?TesterCritetia:(-TesterCritetia); fg.OnTester(TesterCritetia); return (TesterCritetia); } void OnTesterInit() { fg.OnTesterInit( 3 ); } void OnTesterPass() { fg.OnTesterPass(); } void OnTesterDeinit() { fg.OnTesterDeinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { fg. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam, 100 ); }

Аналогичным образом этот код можно использовать в любом торговом советнике.



Для работы с результатами оптимизации используется класс CFrameGenerator, содержащий методы обработки событий тестера стратегий OnTester(), OnTesterInit(), OnTesterPass(), OnTesterDeinit() и метод событий графика OnChartEvent(). В методе OnTesterInit() класса CFrameGenerator производится подготовка используемых графических объектов.



Метод OnTester() класса CFrameGenerator вызывается на агенте тестирования каждый раз после завершения каждого прогона тестирования. В данном методе производится расчет динамики кривой баланса на основе результатов торговли. График кривой баланса представляет собой одномерный массив, длина которого зависит от количества совершенных сделок.



После этого при помощи функции TesterStatistics() запрашивается информация о значениях статистических показателей (чистая прибыль, фактор прибыльности, фактор восстановления, количество трейдов, количество сделок, максимальная просадка средств в процентах, значение пользовательского критерия оптимизации) и формируется фрейм (в нашем случае массив данных тестового прогона), который отправляется терминалу (от агента тестирования) при помощи функции FrameAdd().

Получение фреймов и их обработка производятся в методе OnTesterPass() класса CFrameGenerator. Чтение фреймов оптимизации осуществляется функцией FrameNext(), запрос входных параметров эксперта, для которых сформирован фрейм, производится при помощи функции FrameInputs().

После получения данных производится их отображение и обновление при помощи методов классов CSimpleTable, CColorProgressBar и CSpecialChart.

Следует обратить внимание на то, что выполнение функций обработки OnTester() производится на агенте тестирования после завершения очередного прогона оптимизации. Это дает возможность использования мощностей распределенной сети MQL5 Cloud Network для проведения сложных математических расчетов - для этого расчетную часть необходимо разместить в обработчике события OnTester.



Пример использования оптимизации для ускорения математических расчетов (непрерывное вейвлет-преобразование функции Вейерштрасса) приведен в теме "Контроль процессов оптимизации в реальном режиме времени и передача массивных данных от агентов в MetaTrader 5".





2. Примеры работы с классами CSimpleTable, CColorProgressBar и CSpecialChart



Прилагаемые скрипты Test_SimpleTable.mq5 и Test_CSpecialChart.mq5 содержат примеры работы с классами CSimpleTable, CColorProgressBar и CSpecialChart. Их нужно скопировать в папку: каталог_данных_терминала\MQL5\Scripts.





Рис 5. Результат работы скрипта Test_SimpleTable.mq5





Рис 6. Результат работы скрипта Test_CSpecialChart.mq5



