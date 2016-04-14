CodeBaseSecciones
Indicadores

Bollinger Squeeze_v9 - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Autor: Código original por Nick Bilak, Akuma99.

Indicador Bollinger Squeeze_v9.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7972

