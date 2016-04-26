CodeBaseKategorien
Bollinger Squeeze_v9 - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Originalcode von Nick Bilak, Akuma99.

Bollinger Squeeze_v9 Indikator.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7972

