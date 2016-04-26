CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Bollinger Squeeze_v9 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
833
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Código original por Nick Bilak, Akuma99.

Indicador Bollinger Squeeze_v9.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7972

ZZ_CheckingFonts 0-0020 &amp; ZZ_DeleteFonts 0-0010 ZZ_CheckingFonts 0-0020 &amp; ZZ_DeleteFonts 0-0010

Uma ferramenta de script para aqueles que desenvolvem programas do MQL4. Permite a visualização do conteúdo de qualquer fonte no seu gráfico.

PeriodBarsHIGH PeriodBarsLOW PeriodBarsHIGH PeriodBarsLOW

Library functions, get the HIGH LOW for the specified time interval

Library of functions for singular transformation Library of functions for singular transformation

Have you perhaps heard about the caterpillar? Here it is.... I do not remember where I got the code, I simply translated it from С++ to MQL4.

Stodiv Stodiv

Indicador Stodiv.