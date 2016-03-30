CodeBaseSecciones
Large Time Frame - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Miramaxx

Indicador Large Time Frame. Construye las velas del período mayor en el gráfico.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7824

