El indicador Rayos de Elder (Elder-Rays) es una combinación de las propiedades de los indicadores de tendencia y los osciladores. Los Rayos de Elder usan en calidad de indicador la media móvil exponencial (la EMA de 13 períodos suele ser la mejor). Los osciladores reflejan la fuerza alcista y bajista. Para construir los Rayos de Elder se utilizan tres diagramas: en uno se construye el gráfico de precios y EMA, en los otros dos el oscilador de fuerza alcista (Bulls Power) y oscilador de fuerza bajista (Bears Power).



Bears Power, Bears



El indicador Rayos de Elder se aplica tanto por separado, como en conjunto con otros métodos. Si se aplica de forma separada, se debe considerar que la inclinación de EMA determina la dirección de la tendencia y se debe abrir posiciones en su dirección. Los osciladores de fuerza alcista y bajista se aplica para determinar las señales de apertura o cierre de posiciones.

Se recomienda comprar si:



se tiene una tendencia alcista (se determina por la dirección de EMA);



el oscilador Fuerza de los Osos (fuerza bajista, Bears Power) es negativo pero su valor está en incremento;



el último pico del oscilador Fuerza de Toros (fuerza alcista, Bulls Power) está ubicado por encima del anterior;

el oscilador Fuerza de los Osos crece después de una divergencia alcista;



Cuando se tienen valores positivos del oscilador Fuerza de los Osos, es recomendable no realizar compras.

Se recomienda vender si:

se tiene una tendencia bajista (se determina por la dirección de EMA);



el oscilador Fuerza de los Toros es positivo, pero va decreciendo poco a poco;



el último mínimo del oscilador Fuerza de los Toros está ubicado por debajo del anterior;



el oscilador Fuerza de los Toros va decreciendo tras la divergencia bajista;



Se recomienda no abrir posiciones cortas (venta) si el oscilador Bulls Power es negativo.

La divergencia entre los osciladores Bulls Power y Bears Power y los precios es el mejor momento para realizar operaciones.



BULLS = HIGH - EMA



BEARS = LOW - EMA

Aquí:

BULLS — fuerza alcista;

BEARS — fuerza bajista;

HIGH — precio máximo de la barra actual;

LOW — precio mínimo de la barra actual;

EMA — media móvil exponencial.