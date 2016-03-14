CodeBaseSecciones
DC - indicador para MetaTrader 4

DC.mq4 (3.48 KB)
Autor: Luis Guilherme Damiani

Indicador de trazo del canal.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7629

