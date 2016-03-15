コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DC - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
767
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
DC.mq4 (3.48 KB) ビュー
制作者: Luis Guilherme Damiani

チャネルを表示するインディケータです。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7629

