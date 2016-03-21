CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

DC - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Luis Guilherme Damiani

Der Indikator zeichnet einen Kanal.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7629

