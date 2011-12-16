Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JCFBaux - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 2651
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Weld
Осциллятор из серии Моментумов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.09.2007.
ColorStdDev
Максимально наглядный индикатор силы тренда на базе индикатора Standard Deviation.JBrainTrend1Stop
Индикатор, строящий линии уровней Stop Loss по данным торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.
KalmanFilter
Индикатор выводит быструю адаптивную линию, позволяющую оценить линию тренда.LinearRegression
В приложении к финансовым рынкам этот метод обычно используется для определения моментов чрезмерного отклонения цен от "нормального" уровня.