Индикаторы

JCFBaux - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2651
(15)
Weld

Осциллятор из серии Моментумов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.09.2007.

Индикатор JCFBaux

