Indikatoren

JCFBaux - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
880
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Weld

Ein aus Momentumreihen bestehender Oszillator.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.09.2007 veröffentlicht.

JCFBaux indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/760

