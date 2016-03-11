Mira cómo descargar robots gratis
TTF+-+MW - indicador para MetaTrader 4
Autor: MojoFX
Una versión más del indicador TTF, dibuja puntos de compra y venta.
TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1
Indicador Ind TSD PP MACD fuerza v1.Trend Manager Open2
Una versión más de un Administrador de tendencia.