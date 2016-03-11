Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 891
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Pedro Puado (del Libro de los Ancianos)
Indicador Ind TSD PP MACD fuerza v1.
Indicador Ind TSD PP MACD fuerza v1.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7583
Trend Manager Open2
Una versión más de un Administrador de tendencia.T3 CCI
Indidator T3 CCI.