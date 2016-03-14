CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Critical Points - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
727
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: emsjoflo

Kritische Punkte Indikator.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7510

Gimmebar Gimmebar

Индикатор Gimmebar.

ADX_Cross_Hull_Style ADX_Cross_Hull_Style

Indikator ADX Cross Hull Style.

DayImpulseOverlay DayImpulseOverlay

Der Indikator zeigt die Prognose für 12 bars vorwärts.

DEMA_RLH DEMA_RLH

Indikator DEMA RLH.