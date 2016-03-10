CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FlatTrend - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1002
Ranking:
(1)
Publicado:
Flat_Trend.mq4 (3.43 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Kirk Sloan.

El indicador muestra el comienzo y el final plano.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7460

Tick_on_Chart Tick_on_Chart

Indicador de Ticks Tick on Chart.

T3MAopt T3MAopt

Indicador MAopt de T3.

Medias Móviles, MA Medias Móviles, MA

El indicador de media móvil muestra el valor de precio de instrumento medio para un determinado período de tiempo.

TrendEnvelopes_v1 TrendEnvelopes_v1

El indicador muestra una tendencia.