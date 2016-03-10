Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FlatTrend - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1002
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Kirk Sloan.
El indicador muestra el comienzo y el final plano.
El indicador muestra el comienzo y el final plano.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7460
Tick_on_Chart
Indicador de Ticks Tick on Chart.T3MAopt
Indicador MAopt de T3.
Medias Móviles, MA
El indicador de media móvil muestra el valor de precio de instrumento medio para un determinado período de tiempo.TrendEnvelopes_v1
El indicador muestra una tendencia.