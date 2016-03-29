CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FlatTrend - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
948
Avaliação:
(1)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Kirk Sloan

O indicador exibe o início e o término de uma lateralização.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7460

Pivot Fibs Pivot Fibs

Indicador Pivot Fibs

EMABands_v1 EMABands_v1

Indicador EMA Bands v1

Forex Freeway 2 Forex Freeway 2

Indicador Forex Freeway 2

FractalAMA FractalAMA

Indicador Fractal AMA.