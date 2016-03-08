コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

J_TPO - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
719
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
J_TPO.mq4 (4.45 KB) ビュー
制作者: 不明

ユリック氏のJ TPOインジケータ

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7310

