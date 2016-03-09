CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MACD digital - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
1457
Ranking:
(5)
Publicado:
Digital_MACD.mq4 (8.26 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: reescrito por CrazyCharts

Una versión más del indicador digital.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7199

TTM-Trend TTM-Trend

Indicador de tendencia-TTM

StringsQuickSort StringsQuickSort

Ejemplo de operaciones de archivo de lectura y escritura

Digital PCCI filter Digital PCCI filter

Filtro de indicador Digital PCCI

CCI Woodies Digital CCI Woodies Digital

Indicador Digital CCI Woodies