Indicadores

3ColorMACD - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones: 1834
1834
Ranking:
(27)
Publicado:
3colormacd.mq4 (4.33 KB)
Diagrama estándar de MACD con barras alcistas y bajistas de un color diferente.

Entradas:

extern int FastEMA=12;
extern int SlowEMA=26;
extern int SignalSMA=9;
extern int CountBars=300;
extern int Line=3;
extern double  Zero_level=0.0;

3ColorMACD

