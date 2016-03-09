Mira cómo descargar robots gratis
3ColorMACD - indicador para MetaTrader 4
Diagrama estándar de MACD con barras alcistas y bajistas de un color diferente.
Entradas:
extern int FastEMA=12; extern int SlowEMA=26; extern int SignalSMA=9; extern int CountBars=300; extern int Line=3; extern double Zero_level=0.0;
3ColorMACD
