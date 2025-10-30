코드베이스섹션
SL_ATR - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시됨:
sl_atr.mq5 (6.37 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

블라디미르 흘리스토프

이 인디케이터는 언제든지 매수 및 매도 포지션에 대한 스톱로스의 선호 위치 영역을 구축하며, 후행 스톱 작업에 사용할 수 있습니다.

구름의 경계는 매수 및 매도 포지션에 대한 스톱로스의 최소값과 최대값을 나타냅니다.

표시기 SL_ATR

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/706

