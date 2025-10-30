실제 작성자:

블라디미르 흘리스토프

이 인디케이터는 언제든지 매수 및 매도 포지션에 대한 스톱로스의 선호 위치 영역을 구축하며, 후행 스톱 작업에 사용할 수 있습니다.

구름의 경계는 매수 및 매도 포지션에 대한 스톱로스의 최소값과 최대값을 나타냅니다.



