당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
실제 작성자:
블라디미르 흘리스토프
이 인디케이터는 언제든지 매수 및 매도 포지션에 대한 스톱로스의 선호 위치 영역을 구축하며, 후행 스톱 작업에 사용할 수 있습니다.
구름의 경계는 매수 및 매도 포지션에 대한 스톱로스의 최소값과 최대값을 나타냅니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/706
SVS_Trend
트렌드 표시기.Screenshots with keyboard key press
키보드의 'S' 단축키를 눌러 와이드스크린 스크린샷을 캡처합니다.
IncDeMarkerOnArray
CDeMarkerOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 디마커 인디케이터 값을 계산하기 위한 클래스입니다.MovingAverages.mqh Part I
이동평균.mqh 파트 1 개발자 또는 수익성 있는 트레이더를 위해 방향성을 위한 색상이 포함된 다중 차트주기 버전이 무료로 제공됩니다. 조건부 제공 다른 다중 차트주기 지표도 사용할 수 있습니다.