파라볼릭_HTF_신호 인디케이터는 선택한 바에서 컬러_파라볼릭 인디케이터의 추세 방향 또는 거래 신호를 컬러로 표시된 그래픽 개체 형태로 표시하고 거래 신호가 있는 경우 경고 또는 소리 신호를 보냅니다.

선택한 막대에서 추세가 계속되면 표시기는 색상이 추세 방향에 해당하는 페인트 칠한 원 형태의 그래픽 개체로 신호를 보냅니다. 선택한 막대에서 추세가 변경되면 표시기는 색상과 방향이 거래 방향에 해당하는 화살표 형태의 개체로 신호를 보냅니다.

인디케이터의 모든 입력 매개변수는 크게 세 그룹으로 나눌 수 있습니다:

Color_Parabolic 인디케이터의 입력 매개변수:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double Step= 0.02 ; input double Maximum= 0.2 ; 표시기를 시각적으로 표시하는 데 필요한 Parabolic_HTF_Signal 표시기의 입력 매개변수입니다:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname= "Parabolic_Label_" ; input color Up1Symbol_Color=BlueViolet; input color UpSymbol_Color=MediumBlue; input color DnSymbol_Color=Red; input color Dn1Symbol_Color=DeepPink; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; 경고 또는 오디오 신호에 필요한 Parabolic_HTF_Signal 표시기의 입력 매개변수입니다:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

하나의 차트에 여러 개의 Parabolic_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우, 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름) 값이 있어야 합니다.

인디케이터가 작동하려면 컴파일된 인디케이터 파일 Color_Parabolic.mq5가 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에서 사용 가능해야 합니다.