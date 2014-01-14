Participe de nossa página de fãs
Stochastic-X8 - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2259
Autor real:
lukas1
O indicador desenha uma grade com oito osciladores estocásticos em janela separada do gráfico. Parâmetros do indicador são calculados pela consequente multiplicação dos primeiros parâmetros estocásticos pela proporção "Koef" implementadas nos parâmetros de entrada. Cada parâmetro de linha são exibidos nas dicas.
As segundas linhas (de sinal) dos estocáticos não são exibidas no indicador, mas a visibilidade do indicador não é afectada - pelo contrário, a exposição de toda a grade foi melhorada.
Buffers de indicador são declarados usando a classe mais simples para a otimização do código:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Variáveis arrays para a criação de buffers do indicador | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Criação de buffers do Indicador | //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
Se você quiser alterar o número de linhas no gráfico, você só deve alterar o valor da constante LINES_TOTAL:
//+-----------------------------------+ //| Declaração das constantes | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 8 // Número das linhas do indicador
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.07.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/678
