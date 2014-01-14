Stochastic-X8

Autor real:

lukas1

O indicador desenha uma grade com oito osciladores estocásticos em janela separada do gráfico. Parâmetros do indicador são calculados pela consequente multiplicação dos primeiros parâmetros estocásticos pela proporção "Koef" implementadas nos parâmetros de entrada. Cada parâmetro de linha são exibidos nas dicas.

As segundas linhas (de sinal) dos estocáticos não são exibidas no indicador, mas a visibilidade do indicador não é afectada - pelo contrário, a exposição de toda a grade foi melhorada.

Buffers de indicador são declarados usando a classe mais simples para a otimização do código:

class CIndicatorsBuffers { public : double IndBuffer[]; }; CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

Se você quiser alterar o número de linhas no gráfico, você só deve alterar o valor da constante LINES_TOTAL:

#define LINES_TOTAL 8

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.07.2009.