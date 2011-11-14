Реальный автор:

lukas1

Индикатор рисует сетку из восьми стохастических осцилляторов на одном графике. Параметры индикаторов рассчитываются последовательным умножением параметров первого стохастика на коэффициент "koef", выведенный во входные параметры индикатора. Параметры каждой линии отображаются во всплывающих подсказках.



В индикаторе не отображаются вторые (сигнальные) линии стохастиков, но на наглядность индикатора это не повлияло, - наоборот, улучшило отображение всей сетки.

Для оптимизации кода индикаторные буферы в индикаторе объявлены с помощью простейшего класса:

class CIndicatorsBuffers { public : double IndBuffer[]; }; CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

Если необходимо изменить количество линий на графике, то следует всего-навсего изменить значение константы LINES_TOTAL:

#define LINES_TOTAL 8

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.03.2010.