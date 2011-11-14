CodeBaseРазделы
Индикаторы

Stochastic-X8 - индикатор для MetaTrader 5

lukas1
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4250
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

lukas1

Индикатор рисует сетку из восьми стохастических осцилляторов на одном графике. Параметры индикаторов рассчитываются последовательным умножением параметров первого стохастика на коэффициент "koef", выведенный во входные параметры индикатора.  Параметры каждой линии отображаются во всплывающих подсказках.

В индикаторе не отображаются вторые (сигнальные) линии стохастиков, но на наглядность индикатора это не повлияло, - наоборот, улучшило отображение всей сетки.

Для оптимизации кода индикаторные буферы в индикаторе объявлены с помощью простейшего класса:

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Массивы переменных для создания индикаторных буферов            |
//+------------------------------------------------------------------+  
class CIndicatorsBuffers
  {
public: double    IndBuffer[];
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создание индикаторных буферов                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

Если необходимо изменить количество линий на графике, то следует всего-навсего изменить значение константы LINES_TOTAL:

//+-----------------------------------+
//|  Объявление констант              |
//+-----------------------------------+
#define LINES_TOTAL         8 // Константа для количества линий индикатора

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.03.2010.

Рис.1 Индикатор Stochastic-X8


