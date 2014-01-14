请观看如何免费下载自动交易
Stochastic-X8 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2032
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
lukas1
本指标在同一图表中绘制 8 条随机振荡器的栅格。指标参数的计算，是第一个随机参数乘以指标输入参数 "koef" 比率的结果。每条线的参数会在工具提示中显示。
第二条 (信号) 随机线不在指标中显示, 但指标的可视性不受影响 - 相反, 整个栅格的显示已经被改进。
指标缓存区以最简单的类进行声明以便代码优化:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 创建指标缓存区的数组变量 | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 创建指标缓存区 | //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
如果您打算改变图表中线的数量, 您仅需改变 LINES_TOTAL 常量值:
//+-----------------------------------+ //| 声明常量 | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 8 // 指标线数量常量
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 12.03.2010。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/678
