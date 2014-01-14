Stochastic-X8

实际作者:

lukas1

本指标在同一图表中绘制 8 条随机振荡器的栅格。指标参数的计算，是第一个随机参数乘以指标输入参数 "koef" 比率的结果。每条线的参数会在工具提示中显示。



第二条 (信号) 随机线不在指标中显示, 但指标的可视性不受影响 - 相反, 整个栅格的显示已经被改进。

指标缓存区以最简单的类进行声明以便代码优化:

class CIndicatorsBuffers { public : double IndBuffer[]; }; CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

如果您打算改变图表中线的数量, 您仅需改变 LINES_TOTAL 常量值:

#define LINES_TOTAL 8

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 12.03.2010。