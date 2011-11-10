CodeBaseРазделы
Индикаторы

XMACD_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор XMACD_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора XMACD в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.

Картинка:

Рис.1 Индикатор XMACD_HTF_Signal

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и наименование финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

  1. Входные параметры индикатора XMACD, необходимые пояснения к которым были сделаны на странице, посвящённой самому индикатору XMACD, и которые я пропускаю;
  2. Входные параметры индикатора XMACD_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки отображения индикатора
input string Symols_Sirname="XMACD_Label_";      // Название для меток индикатора
input color UpSymol_Color=Lime;                // Цвет символа роста
input color DnSymol_Color=Red;                 // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;          // Цвет названия индикатора
input uint Symols_Size=34;                     // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=15;                       // Размер шрифта названия индикатора
input int X_3=120;                             // Смещение названия по горизонтали
input int Y_3=10;                              // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                   // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                               // Смещение по горизонтали
input uint Y_=0;                               // Смещение по вертикали

Если предполагается использование нескольких индикаторов XMACD_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symols_Sirname (название для меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора XMACD.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

