Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XMACD_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2660
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XMACD_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора XMACD в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.
Картинка:
Входные параметры индикатора:
Таймфрейм и наименование финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.
Все входные параметры можно разбить на две большие группы:
- Входные параметры индикатора XMACD, необходимые пояснения к которым были сделаны на странице, посвящённой самому индикатору XMACD, и которые я пропускаю;
- Входные параметры индикатора XMACD_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки отображения индикатора input string Symols_Sirname="XMACD_Label_"; // Название для меток индикатора input color UpSymol_Color=Lime; // Цвет символа роста input color DnSymol_Color=Red; // Цвет символа падения input color IndName_Color=DarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symols_Size=34; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=15; // Размер шрифта названия индикатора input int X_3=120; // Смещение названия по горизонтали input int Y_3=10; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=0; // Смещение по вертикали
Если предполагается использование нескольких индикаторов XMACD_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symols_Sirname (название для меток индикатора).
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора XMACD.
Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор X2MA_HTF_Signal выводит направление тренда с трех последних баров индикатора X2MA в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.SpreadCandlesCreator
Индикатор в онлайне строит свечной график из текущих значений плавающего спреда.
Класс CMOOnArray предназначен для расчета значений индикатора CMO (Chande Momentum Oscillator) по индикаторному буферу. В качестве примера использования класса прилагается индикатор Test_CMOOnArray.IncSAROnArray
Класс CSAROnArray предназначен для расчета значений индикатора SAR (Parabolic SAR) по индикаторным буферам. В качестве примера использования класса прилагается индикатор Test_SAROnArray.