加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
XMACD_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1675
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
XMACD_HTF_Signal 显示 XMACD 指标的后三根柱线的趋势方向对应的三个图形对象，颜色依趋势方向判别。
指标输入参数:
用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。
所有输入参数可分为两大组:
- 有关 XMACD 指标的输入参数的信息可在 XMACD 指标描述中找到;
- XMACD_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:
//---- 指标显示设置 input string Symols_Sirname="XMACD_Label_"; // 指标标签名 input color UpSymol_Color=Lime; // 增长符号颜色 input color DnSymol_Color=Red; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symols_Size=34; // 信号符号大小 input uint Font_Size=15; // 指标名字体大小 input int X_3=120; // 名称水平位移 input int Y_3=10; // 名称垂直位移 input bool ShowIndName=true; // 指标名显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角位置 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=0; // 垂直位移
几个 XMACD_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。
放置 XMACD 指标编译文件至 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\.
本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/666
本指标的依据，是 Joe DiNapoli 的书 "Trading with DiNapoli Levels (以 DiNapoli 级别交易)" 给出的描述。它被设计用来评估实际市场的超买超卖状态。SpreadInfo
SpreadInfo 显示当前点差, 它的平均值和速率显示在图表边角。
X2MA_HTF_Signal 显示 X2MA 指标 (通用双平滑) 的后三根柱线的趋势方向对应的三个图形对象，颜色依趋势方向判别。StepXCCX_HTF_Signal
StepXCCX_HTF_Signal 显示 ColorStepXCCX 指标的后三根柱线的趋势方向对应的三个图形对象，颜色依趋势方向判别。