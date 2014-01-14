Participe de nossa página de fãs
XMACD_HTF_Signal exibe a direção da tendência das três últimas barras do indicador XMACD como três objetos gráficos, cujas cores determinam a direção da tendência.
Parâmetros de entrada do indicador:
O período e o nome do ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser modificados através dos parâmetros de entrada correspondentes. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo do gráfico atual será utilizado como ativo financeiro.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em dois grandes grupos:
- As informações a respeito dos parâmetros de entrada do indicador XMACD podem ser encontradas em sua descrição;
- Parâmetros de entrada do indicador XMACD_HTF_Signal necessários para sua exibição:
//---- configurações de exibição do indicador input string Symols_Sirname="XMACD_Label_"; // nome do rótulo do indicador input color UpSymol_Color=Lime; // cor do símbolo em alta input color DnSymol_Color=Red; // cor do símbolo em queda input color IndName_Color=DarkOrchid; // nome da cor do indicador input uint Symols_Size=34; // tamanho dos símbolos de sinal input uint Font_Size=15; // tamanho fonte do nome do indicador input int X_3=120; // deslocamento horizontal do nome input int Y_3=10; // deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // localização do canto input uint X_=0; // deslocamento horizontal input uint Y_=0; // deslocamento vertical
No caso de utilizar vários indicadores XMACD_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor para variável Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).
Coloque o arquivo compilado XMACD em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
