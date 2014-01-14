XMACD_HTF_Signal exibe a direção da tendência das três últimas barras do indicador XMACD como três objetos gráficos, cujas cores determinam a direção da tendência.

Parâmetros de entrada do indicador:

O período e o nome do ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser modificados através dos parâmetros de entrada correspondentes. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo do gráfico atual será utilizado como ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em dois grandes grupos:

As informações a respeito dos parâmetros de entrada do indicador XMACD podem ser encontradas em sua descrição; Parâmetros de entrada do indicador XMACD_HTF_Signal necessários para sua exibição:

input string Symols_Sirname= "XMACD_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int X_3= 120 ; input int Y_3= 10 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

No caso de utilizar vários indicadores XMACD_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor para variável Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o arquivo compilado XMACD em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".