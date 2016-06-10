und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Das XMACD_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der drei letzten Bars des XMACD Indikators in Form dreier Grafikobjekte.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.
Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:
- Die Informationen über die Eingabeparameter des XMACD Indikators finden Sie in der Beschreibung des XMACD-Indikators;
- Die Eingabeparameter des XMACD_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
//---- Indikator Anzeige-Werte input string Symols_Sirname="XMACD_Label_"; // Name des Labels des Indikators input color UpSymol_Color=Lime; // Farbe steigender Werte input color DnSymol_Color=Red; // Farbe fallender Werte input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamens input uint Symols_Size=34; // Symbolgröße input uint Font_Size=15; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_3=120; // Horizontaler Abstand des Namens input int Y_3=10; // Vertikaler Abstand des Namens input bool ShowIndName=true; // Zeige den Indikatornamen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke input uint X_=0; // Horizontaler Versatz input uint Y_=0; // Vertikaler Abstand
Im Fall, dass der XMACD_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.
Die kompilierte Datei des XMACD muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/666
