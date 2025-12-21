Ставь лайки и следи за новостями
PHSB Screener - скрипт для MetaTrader 5
- 76
-
Описание:
Продвинутый скринер, который выявляет активы со значительной ценовой просадкой. Сканирует все доступные символы или отфильтрованные категории, чтобы найти инструменты, торгующиеся ниже своих недавних максимумов. Идеально подходит для выявления потенциальных возможностей покупки в недооцененных активах.
Ключевые особенности:
-
✅ Точный расчет просадки с использованием цен закрытия.
-
Настраиваемый период оглядки (по умолчанию 90 дней)
-
Настраиваемый порог просадки
-
Фильтры по категориям активов (акции, Forex, индексы, криптовалюты)
-
Пакетная загрузка данных для повышения производительности
-
Мониторинг прогресса в реальном времени
-
✅ Чистый обзор рынка после исполнения
Идеально подходит для:
-
Стоимостных инвесторов, ищущих активы со скидкой
-
Свинг-трейдеров, ищущих перепроданные инструменты
-
Портфельные менеджеры, отслеживающие просадку позиций
-
Технические аналитики ищут возможности для разворота
Обновления версии 2.02:
-
Исправлен алгоритм расчета просадки
-
Точное сравнение пиковой и текущей цены
-
Улучшенное отображение результатов с соответствующими ценовыми данными
-
Улучшенная фильтрация и производительность
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/66274
