cebe
Komut dosyaları

PHSB Tarayıcı - MetaTrader 5 için komut dosyası

Paulo Henrique Sanches Bonanni
Görüntülemeler:
17
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin

Açıklama:
Önemli fiyat düşüşü olan varlıkları tanımlayan gelişmiş ekranlayıcı. Son zirvelerinin altında işlem gören enstrümanları bulmak için mevcut tüm sembolleri veya filtrelenmiş kategorileri tarar. Değeri düşük varlıklarda potansiyel satın alma fırsatlarını belirlemek için mükemmeldir.

Temel Özellikler:

  • ✅ Kapanış fiyatlarını kullanarak doğru düşüş hesaplaması

  • Özelleştirilebilir geriye bakma süresi (varsayılan 90 gün)

  • Ayarlanabilir geri çekilme eşiği

  • Varlık kategorisi filtreleri (Hisse Senetleri, Forex, Endeksler, Kripto)

  • Daha iyi performans için toplu veri yükleme

  • Gerçek zamanlı ilerleme takibi

  • ✅ Uygulamadan sonra Temiz Piyasa İzleme

Mükemmel:

  • İndirimli varlıklar arayan değer yatırımcıları

  • Aşırı satım enstrümanları arayan swing yatırımcıları

  • Pozisyon düşüşlerini izleyen portföy yöneticileri

  • Teknik analistler tersine dönüş fırsatlarını tarıyor

Sürüm 2.02 Güncellemeler:

  • Sabit getiri hesaplama algoritması

  • Doğru pik-akım fiyat karşılaştırması

  • İlgili fiyat verileriyle geliştirilmiş sonuç ekranı

  • Geliştirilmiş filtreleme ve performans

Sonuçlar

MetaQuotes Ltd tarafından Portekizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/pt/code/66274

