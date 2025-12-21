代码库部分
脚本

PHSB 筛选器 - MetaTrader 5脚本

Paulo Henrique Sanches Bonanni
描述：
高级筛选器，可识别价格大幅缩水的资产。扫描所有可用符号或过滤类别，查找在近期峰值以下交易的工具。非常适合识别低估资产的潜在买入机会。

主要功能：

  • 使用收盘价精确计算缩减率

  • 可定制的回溯期（默认为 90 天）

  • 可调整缩水阈值

  • 资产类别过滤器（股票、外汇、指数、加密货币）

  • 批量加载数据，提高性能

  • 实时进度监控

  • 执行后的干净市场观察

完美适用于

  • 寻找折价资产的价值投资者

  • 寻找超卖工具的波段交易者

  • 监控头寸缩水的投资组合经理

  • 寻找反转机会的技术分析师

2.02 版更新：

  • 固定缩水计算算法

  • 精确比较峰值与当前价格

  • 改进结果显示，提供相关价格数据

  • 增强过滤和性能

成果

由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/66274

