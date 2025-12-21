请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
描述：
高级筛选器，可识别价格大幅缩水的资产。扫描所有可用符号或过滤类别，查找在近期峰值以下交易的工具。非常适合识别低估资产的潜在买入机会。
主要功能：
-
使用收盘价精确计算缩减率
-
可定制的回溯期（默认为 90 天）
-
可调整缩水阈值
-
资产类别过滤器（股票、外汇、指数、加密货币）
-
批量加载数据，提高性能
-
实时进度监控
-
执行后的干净市场观察
完美适用于
-
寻找折价资产的价值投资者
-
寻找超卖工具的波段交易者
-
监控头寸缩水的投资组合经理
-
寻找反转机会的技术分析师
2.02 版更新：
-
固定缩水计算算法
-
精确比较峰值与当前价格
-
改进结果显示，提供相关价格数据
-
增强过滤和性能
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/66274
Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5
以百分比显示蜡烛增量和蜡烛减量。ATR Weighted Moving Averages
这是一个计算 ATR 加权移动平均线的指标。
Candle Fitness
Candlestick Fitness 概念用于编码基于群体优化算法的 HFT Algos。控制_交易_会话
交易时段控制库。启动时，它会计算一周 7 天（周六和周日可以进行加密货币交易）的交易时段时间，每天最多 10 个时段。然后可以在 OnTick() 中进行检查，如果在交易时段外出现一个 tick，则可以退出对其的进一步处理。