Vagliatore PHSB - script per MetaTrader 5

Paulo Henrique Sanches Bonanni
Descrizione:
Screener avanzato che identifica gli asset con un significativo drawdown dei prezzi. Esamina tutti i simboli disponibili o le categorie filtrate per trovare gli strumenti che scambiano al di sotto dei loro picchi recenti. Perfetto per identificare potenziali opportunità di acquisto in attività sottovalutate.

Caratteristiche principali:

  • Calcolo accurato del drawdown utilizzando i prezzi di chiusura.

  • Periodo di ripensamento personalizzabile (default 90 giorni)

  • Soglia di drawdown regolabile

  • Filtri per categoria di attività (azioni, Forex, indici, criptovalute)

  • Caricamento dei dati in batch per migliorare le prestazioni

  • Monitoraggio dei progressi in tempo reale

  • Clean Market Watch dopo l'esecuzione

Perfetto per:

  • Investitori di valore alla ricerca di attività scontate

  • Swing trader alla ricerca di strumenti in ipervenduto

  • Gestori di portafoglio che monitorano i drawdown delle posizioni

  • Analisti tecnici alla ricerca di opportunità di inversione

Versione 2.02 Aggiornamenti:

  • Algoritmo di calcolo del drawdown corretto

  • Confronto accurato tra il prezzo di picco e quello attuale

  • Visualizzazione dei risultati migliorata con dati di prezzo pertinenti

  • Miglioramento del filtraggio e delle prestazioni

Risultati

Imposta ordine di acquisto Imposta ordine di acquisto

Questo script è progettato per impostare un ordine BuyLimit con valori fissi di livello di trigger, livello di stop loss e livello di take profit in pip dal prezzo corrente.

Imposta ordine di acquisto Imposta ordine di acquisto

Questo script è progettato per impostare un ordine BuyStop con valori fissi di livello di trigger, livello di stop loss e livello di take profit in pip dal prezzo corrente.

Candle Fitness Candle Fitness

Il concetto di Candlestick Fitness viene utilizzato nella codifica degli algos HFT basati su algoritmi di ottimizzazione della popolazione.

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).