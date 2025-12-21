Unisciti alla nostra fan page
Vagliatore PHSB - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 14
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance
Descrizione:
Screener avanzato che identifica gli asset con un significativo drawdown dei prezzi. Esamina tutti i simboli disponibili o le categorie filtrate per trovare gli strumenti che scambiano al di sotto dei loro picchi recenti. Perfetto per identificare potenziali opportunità di acquisto in attività sottovalutate.
Caratteristiche principali:
-
Calcolo accurato del drawdown utilizzando i prezzi di chiusura.
-
Periodo di ripensamento personalizzabile (default 90 giorni)
-
Soglia di drawdown regolabile
-
Filtri per categoria di attività (azioni, Forex, indici, criptovalute)
-
Caricamento dei dati in batch per migliorare le prestazioni
-
Monitoraggio dei progressi in tempo reale
-
Clean Market Watch dopo l'esecuzione
Perfetto per:
-
Investitori di valore alla ricerca di attività scontate
-
Swing trader alla ricerca di strumenti in ipervenduto
-
Gestori di portafoglio che monitorano i drawdown delle posizioni
-
Analisti tecnici alla ricerca di opportunità di inversione
Versione 2.02 Aggiornamenti:
-
Algoritmo di calcolo del drawdown corretto
-
Confronto accurato tra il prezzo di picco e quello attuale
-
Visualizzazione dei risultati migliorata con dati di prezzo pertinenti
-
Miglioramento del filtraggio e delle prestazioni
Tradotto dal portoghese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/pt/code/66274
