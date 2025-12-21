CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Scripts

Filtre PHSB - script pour MetaTrader 5

Paulo Henrique Sanches Bonanni | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
13
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Description :
Screener avancé qui identifie les actifs présentant une baisse significative des prix. Analyse tous les symboles disponibles ou les catégories filtrées pour trouver les instruments qui se négocient en dessous de leurs récents sommets. Parfait pour identifier des opportunités d'achat potentielles dans des actifs sous-évalués.

Caractéristiques principales :

  • ✅ Calcul précis du drawdown à l'aide des cours de clôture

  • Période de rétroaction personnalisable (90 jours par défaut)

  • Seuil d'abaissement ajustable

  • Filtres de catégories d'actifs (Actions, Forex, Indices, Crypto)

  • Chargement de données par lots pour une meilleure performance

  • Suivi de la progression en temps réel

  • Surveillance du marché après l'exécution

Parfait pour :

  • Les investisseurs de valeur à la recherche d'actifs décotés

  • Swing traders à la recherche d'instruments survendus

  • Gestionnaires de portefeuille surveillant l'évolution des positions

  • Les analystes techniques à la recherche d'opportunités de retournement

Mises à jour de la version 2.02 :

  • Correction de l'algorithme de calcul du drawdown

  • Comparaison précise entre le pic et le prix actuel

  • Amélioration de l'affichage des résultats avec des données de prix pertinentes

  • Amélioration du filtrage et des performances

Résultats

Traduit du portugais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/pt/code/66274

SetBuyLimitOrder SetBuyLimitOrder

Ce script est conçu pour définir un ordre BuyLimit avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips par rapport au prix actuel.

Fixer l'ordre d'achat Fixer l'ordre d'achat

Ce script est conçu pour définir un ordre BuyStop avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips par rapport au prix actuel.

Candle Fitness Candle Fitness

Le concept de Candlestick Fitness est utilisé pour coder les algorithmes HFT basés sur des algorithmes d'optimisation de la population.

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).