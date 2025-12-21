Rejoignez notre page de fans
Filtre PHSB - script pour MetaTrader 5
Description :
Screener avancé qui identifie les actifs présentant une baisse significative des prix. Analyse tous les symboles disponibles ou les catégories filtrées pour trouver les instruments qui se négocient en dessous de leurs récents sommets. Parfait pour identifier des opportunités d'achat potentielles dans des actifs sous-évalués.
Caractéristiques principales :
-
✅ Calcul précis du drawdown à l'aide des cours de clôture
-
Période de rétroaction personnalisable (90 jours par défaut)
-
Seuil d'abaissement ajustable
-
Filtres de catégories d'actifs (Actions, Forex, Indices, Crypto)
-
Chargement de données par lots pour une meilleure performance
-
Suivi de la progression en temps réel
-
Surveillance du marché après l'exécution
Parfait pour :
-
Les investisseurs de valeur à la recherche d'actifs décotés
-
Swing traders à la recherche d'instruments survendus
-
Gestionnaires de portefeuille surveillant l'évolution des positions
-
Les analystes techniques à la recherche d'opportunités de retournement
Mises à jour de la version 2.02 :
-
Correction de l'algorithme de calcul du drawdown
-
Comparaison précise entre le pic et le prix actuel
-
Amélioration de l'affichage des résultats avec des données de prix pertinentes
-
Amélioration du filtrage et des performances
Traduit du portugais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/pt/code/66274
