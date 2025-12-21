Description :

Screener avancé qui identifie les actifs présentant une baisse significative des prix. Analyse tous les symboles disponibles ou les catégories filtrées pour trouver les instruments qui se négocient en dessous de leurs récents sommets. Parfait pour identifier des opportunités d'achat potentielles dans des actifs sous-évalués.

Caractéristiques principales :

✅ Calcul précis du drawdown à l'aide des cours de clôture

Période de rétroaction personnalisable (90 jours par défaut)

Seuil d'abaissement ajustable

Filtres de catégories d'actifs (Actions, Forex, Indices, Crypto)

Chargement de données par lots pour une meilleure performance

Suivi de la progression en temps réel

Surveillance du marché après l'exécution

Parfait pour :

Les investisseurs de valeur à la recherche d'actifs décotés

Swing traders à la recherche d'instruments survendus

Gestionnaires de portefeuille surveillant l'évolution des positions

Les analystes techniques à la recherche d'opportunités de retournement

Mises à jour de la version 2.02 :