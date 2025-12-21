당사 팬 페이지에 가입하십시오
가격이 크게 하락한 자산을 식별하는 고급 스크리너입니다. 사용 가능한 모든 심볼 또는 필터링된 카테고리를 스캔하여 최근 고점 아래에서 거래되는 상품을 찾습니다. 저평가된 자산에서 잠재적 매수 기회를 포착하는 데 적합합니다.
주요 특징:
-
종가를 이용한 정확한 손실 계산
-
사용자 지정 가능한 룩백 기간(기본 90일)
-
조정 가능한 드로다운 임계값
-
자산 카테고리 필터(주식, 외환, 지수, 암호화폐)
-
성능 향상을 위한 일괄 데이터 로딩
-
실시간 진행 상황 모니터링
-
✅ 체결 후 클린 마켓 워치
완벽한 대상:
-
할인된 자산을 찾는 가치 투자자
-
과매도 상품을 찾는 스윙 트레이더
-
포지션 감소를 모니터링하는 포트폴리오 매니저
-
반전 기회를 찾는 기술 분석가
버전 2.02 업데이트:
-
드로다운 계산 알고리즘 수정
-
정확한 피크와 현재 가격 비교
-
관련 가격 데이터로 결과 표시 개선
-
향상된 필터링 및 성능
