PHSB 스크리너 - MetaTrader 5용 스크립트

Paulo Henrique Sanches Bonanni | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
12
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

설명:
가격이 크게 하락한 자산을 식별하는 고급 스크리너입니다. 사용 가능한 모든 심볼 또는 필터링된 카테고리를 스캔하여 최근 고점 아래에서 거래되는 상품을 찾습니다. 저평가된 자산에서 잠재적 매수 기회를 포착하는 데 적합합니다.

주요 특징:

  • 종가를 이용한 정확한 손실 계산

  • 사용자 지정 가능한 룩백 기간(기본 90일)

  • 조정 가능한 드로다운 임계값

  • 자산 카테고리 필터(주식, 외환, 지수, 암호화폐)

  • 성능 향상을 위한 일괄 데이터 로딩

  • 실시간 진행 상황 모니터링

  • ✅ 체결 후 클린 마켓 워치

완벽한 대상:

  • 할인된 자산을 찾는 가치 투자자

  • 과매도 상품을 찾는 스윙 트레이더

  • 포지션 감소를 모니터링하는 포트폴리오 매니저

  • 반전 기회를 찾는 기술 분석가

버전 2.02 업데이트:

  • 드로다운 계산 알고리즘 수정

  • 정확한 피크와 현재 가격 비교

  • 관련 가격 데이터로 결과 표시 개선

  • 향상된 필터링 및 성능

결과

MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/66274

