Beschreibung:
Fortgeschrittener Screener, der Vermögenswerte mit signifikantem Kursrückgang identifiziert. Durchsucht alle verfügbaren Symbole oder gefilterten Kategorien, um Instrumente zu finden, die unter ihren jüngsten Höchstständen gehandelt werden. Perfekt für die Identifizierung potenzieller Kaufgelegenheiten in unterbewerteten Vermögenswerten.
Hauptmerkmale:
-
Genaue Berechnung des Drawdowns anhand der Schlusskurse
-
Anpassbarer Rückblickzeitraum (Standard 90 Tage)
-
Einstellbare Drawdown-Schwelle
-
Filter für Anlagekategorien (Aktien, Devisen, Indizes, Kryptowährungen)
-
Laden von Batch-Daten für bessere Leistung
-
Fortschrittsüberwachung in Echtzeit
-
✅ Saubere Marktüberwachung nach der Ausführung
Perfekt für:
-
Value-Investoren auf der Suche nach verbilligten Anlagen
-
Swing-Trader, die nach überverkauften Instrumenten suchen
-
Portfoliomanager, die den Abbau von Positionen überwachen
-
Technische Analysten, die nach Umkehrmöglichkeiten suchen
Version 2.02 Aktualisierungen:
-
Algorithmus zur Berechnung des Drawdowns korrigiert
-
Präziser Vergleich zwischen Höchststand und aktuellem Kurs
-
Verbesserte Ergebnisanzeige mit relevanten Preisdaten
-
Verbesserte Filterung und Performance
