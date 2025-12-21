CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

PHSB-Screener - Skript für den MetaTrader 5

Paulo Henrique Sanches Bonanni | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
18
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Beschreibung:
Fortgeschrittener Screener, der Vermögenswerte mit signifikantem Kursrückgang identifiziert. Durchsucht alle verfügbaren Symbole oder gefilterten Kategorien, um Instrumente zu finden, die unter ihren jüngsten Höchstständen gehandelt werden. Perfekt für die Identifizierung potenzieller Kaufgelegenheiten in unterbewerteten Vermögenswerten.

Hauptmerkmale:

  • Genaue Berechnung des Drawdowns anhand der Schlusskurse

  • Anpassbarer Rückblickzeitraum (Standard 90 Tage)

  • Einstellbare Drawdown-Schwelle

  • Filter für Anlagekategorien (Aktien, Devisen, Indizes, Kryptowährungen)

  • Laden von Batch-Daten für bessere Leistung

  • Fortschrittsüberwachung in Echtzeit

  • ✅ Saubere Marktüberwachung nach der Ausführung

Perfekt für:

  • Value-Investoren auf der Suche nach verbilligten Anlagen

  • Swing-Trader, die nach überverkauften Instrumenten suchen

  • Portfoliomanager, die den Abbau von Positionen überwachen

  • Technische Analysten, die nach Umkehrmöglichkeiten suchen

Version 2.02 Aktualisierungen:

  • Algorithmus zur Berechnung des Drawdowns korrigiert

  • Präziser Vergleich zwischen Höchststand und aktuellem Kurs

  • Verbesserte Ergebnisanzeige mit relevanten Preisdaten

  • Verbesserte Filterung und Performance

Ergebnisse

Übersetzt aus dem Portugiesischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/pt/code/66274

Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5

Zeigen Sie Kerzengewinn und Kerzenverlust in Prozent an.

ATR Weighted Moving Averages ATR Weighted Moving Averages

Dies ist ein Indikator zur Berechnung von ATR-gewichteten gleitenden Durchschnitten.

Candle Fitness Candle Fitness

Das Candlestick-Fitness-Konzept wird bei der Codierung von HFT-Algos auf der Grundlage von Populationsoptimierungsalgorithmen verwendet.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.