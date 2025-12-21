Dies ist ein Indikator zur Berechnung von ATR-gewichteten gleitenden Durchschnitten.

Zeigen Sie Kerzengewinn und Kerzenverlust in Prozent an.

Das Candlestick-Fitness-Konzept wird bei der Codierung von HFT-Algos auf der Grundlage von Populationsoptimierungsalgorithmen verwendet.

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.