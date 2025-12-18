und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wesentliche Merkmale
- Tägliche Aufschlüsselung: Statistiken für die letzten 7 Tage anzeigen (anpassbar)
- Zusammenfassung für die gesamte Zeit: Sehen Sie die Gesamtstatistiken für Ihren gesamten Handelsverlauf
- Echtzeit-Aktualisierungen: Wird automatisch aktualisiert, während Sie handeln
- Farbcodierte Profite: Grün für profitable Tage, rot für Verluste
- Sauberes Design: Moderne, flache Benutzeroberfläche mit anpassbaren Farben
- Zahlenformatierung: Professionelle kommagetrennte Zahlenanzeige
- Umfassende Metriken: Verfolgt die Gesamtanzahl der Lose, die Anzahl der Aufträge und den Nettogewinn (einschließlich Swap und Provision)
Was es zeigt
- Datum: Jeder Handelstag im Format JJJJ.MM.TT
- Lose: Gesamtes gehandeltes Volumen pro Tag
- Aufträge: Anzahl der geschlossenen Aufträge pro Tag
- GEWINN/VERLUST ($): Nettogewinn/-verlust einschließlich aller Gebühren und Provisionen
- TOTAL: Kumulative Statistik über den gesamten Handelsverlauf
Installation
- Kopieren Sie die Datei in Ihren MQL5/Indikatoren-Ordner
- Kompilieren oder starten Sie MT5 neu
- Ziehen Sie den Indikator auf einen beliebigen Chart
- Passen Sie Farben und Position in den Indikatoreinstellungen an
Perfekt für
- Daytrader, die die tägliche Performance verfolgen
- Swing-Trader, die ihre wöchentliche Aktivität überwachen
- Jeder, der eine schnelle visuelle Zusammenfassung seiner Handelsstatistiken wünscht
- Trader, die professionell aussehende Chart-Statistiken wünschen
