Diese Funktion führt die Hauptlogik der Eröffnung eines Handels aus. Sie berechnet den Eröffnungskurs, die Gewinnmitnahme und den Stop Loss auf der Grundlage der vom Benutzer angegebenen Symbolinformationen und Parameter. Bereiten Sie eine Handelsanfrage (MqlTradeRequest) mit den erforderlichen Informationen wie Symbol, Volumen, Ordertyp, Slippage, Kommentar, Magic Number usw. vor. Rufen Sie die Funktion OrderSend auf, um die Handelsanfrage zu senden und das Ergebnis zu erhalten. SetTypeFillingBySymbol-Funktion: bestimmt die Art der Auftragserfüllung (Fill oder Cancel, Immediate oder Cancel oder Return) entsprechend der Erfüllungspolitik des Symbols. GetMinTradeLevel-Funktion: Berechnet das minimale Handelsniveau auf der Grundlage des Freeze-Levels und des Stop-Levels des Symbols. Passt das Mindestniveau an, um sicherzustellen, dass es innerhalb bestimmter Grenzen liegt, und gibt das Ergebnis zurück.

Fair Value Gaps werden im ICT Smart Money Konzept verwendet, wenn es ein Ungleichgewicht von 1 Punkt oder mehr zwischen dem Hoch der 1. Kerze und dem Tief der 3. Kerze im bullischen Bereich und dem Tief der 1. Kerze und dem Hoch der 3.