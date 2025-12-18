CodeBaseРазделы
Индикаторы

Daily Lot Statistics - индикатор для MetaTrader 5

Основные характеристики

  • Ежедневная разбивка: Просмотр статистики за последние 7 дней (настраивается)
  • Сводка за все время: просмотр общей статистики за всю историю торговли
  • Обновления в режиме реального времени: Автоматически обновляется по мере торговли
  • Цветная кодировка прибыли: Зеленый - прибыльные дни, красный - убытки
  • Чистый дизайн: Современный плоский пользовательский интерфейс с настраиваемыми цветами
  • Форматирование чисел: Профессиональное отображение чисел, разделенных запятыми
  • Всесторонние метрики: Отслеживает общее количество лотов, количество ордеров и чистый P/L (включая своп и комиссию).



Что показывает

  • Дата: Каждый торговый день в формате YYYY.MM.DD
  • Лоты: Общий объем торгов за день
  • Ордера: Количество закрытых ордеров за день
  • P/L ($): Чистая прибыль/убыток с учетом всех сборов и комиссий
  • ИТОГО: Накопленная статистика за всю историю торговли

Установка

  1. Скопируйте файл в папку MQL5/Indicators
  2. Скомпилируйте или перезапустите MT5
  3. Перетащите индикатор на любой график
  4. Настройте цвета и положение в настройках индикатора

Идеально подходит для

  • Дневных трейдеров, отслеживающих дневные показатели
  • Свинг-трейдеров, отслеживающих недельную активность
  • Всем, кто хочет получить быстрый визуальный обзор своей торговой статистики
  • Трейдеров, которым нужна профессионально выглядящая статистика на графике



