Daily Lot Statistics - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 145
Рейтинг:
-
Опубликован:
Основные характеристики
- Ежедневная разбивка: Просмотр статистики за последние 7 дней (настраивается)
- Сводка за все время: просмотр общей статистики за всю историю торговли
- Обновления в режиме реального времени: Автоматически обновляется по мере торговли
- Цветная кодировка прибыли: Зеленый - прибыльные дни, красный - убытки
- Чистый дизайн: Современный плоский пользовательский интерфейс с настраиваемыми цветами
- Форматирование чисел: Профессиональное отображение чисел, разделенных запятыми
- Всесторонние метрики: Отслеживает общее количество лотов, количество ордеров и чистый P/L (включая своп и комиссию).
Что показывает
- Дата: Каждый торговый день в формате YYYY.MM.DD
- Лоты: Общий объем торгов за день
- Ордера: Количество закрытых ордеров за день
- P/L ($): Чистая прибыль/убыток с учетом всех сборов и комиссий
- ИТОГО: Накопленная статистика за всю историю торговли
Установка
- Скопируйте файл в папку MQL5/Indicators
- Скомпилируйте или перезапустите MT5
- Перетащите индикатор на любой график
- Настройте цвета и положение в настройках индикатора
Идеально подходит для
- Дневных трейдеров, отслеживающих дневные показатели
- Свинг-трейдеров, отслеживающих недельную активность
- Всем, кто хочет получить быстрый визуальный обзор своей торговой статистики
- Трейдеров, которым нужна профессионально выглядящая статистика на графике
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/66164
